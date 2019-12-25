В Красносельском районе Петербурга намечено построить новое здание школы на 550 мест

Объявлен тендер на определение проектировщика этого учебного заведения.

В муниципальном округе Сосновая Поляна (Красносельский район, Петербург) намечено построить новое здание школы. СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" разместило закупку. По итогам ее конкурса будет определена компания, которая создаст проект учебного заведения.

Бюджет города выделил на предстоящие работы 29,5 млн рублей.

Предполагается, что школа (Петергофское шоссе, участок 154 ) будет рассчитана на 550 учеников, классы в ней будут насчитывать не более 25 человек.

В здании будут находиться два бассейна. Соответственно, с чашами 25 на 11 и 10 на 6 метров. Рядом со школой намечено разместить закрытые парковочные места для велосипедов и самокатов.

Как планируется, проект будет разработан в 2022 году. Непосредственно сроки строительства в документации закупки не приводятся. Заявки от компаний, желающих разработать пакет проектной документации, принимаются до 26 апреля.

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