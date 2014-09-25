Петербурженка заявила в полицию об угоне своей машины, чтобы избежать оплаты долга

Оценив рыночную стоимость изношенной иномарки и осознавая невозможность погашения задолженности, женщина решила продать своё имущество.

В отделение полиции Центрального района обратилась 49-летняя петербурженка, заявившая об угоне собственного автомобиля BMW 1997 года выпуска. Сумма ущерба, предъявленная потерпевшей, составила 100 тысяч рублей. По данному обращению началась оперативная проверка, в ходе которой сотрудникам полиции удалось быстро установить местоположение похищенного транспортного средства. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, оказалось, что старый немецкий автомобиль находился на парковке в московском районе Строгино, причём пребывал в разобранном состоянии.

Дальнейшее разбирательство показало, что хозяйка автомобиля накопила крупную задолженность перед бюджетом по транспортному налогу и административным штрафам, превышающую 200 тысяч рублей. Оценив рыночную стоимость изношенной иномарки и осознавая невозможность погашения задолженности, женщина решила продать своё имущество. Продажа состоялась по цене 40 тысяч рублей, причём сделка произошла неофициально: никаких документов о купле-продаже оформлено не было, новоиспечённый владелец пообещал самостоятельно зарегистрировать машину на своё имя.

Через какое-то время по рекомендации знакомого дама решилась обратиться в полицию с заявлением об угоне, полагая, что таким образом освободится от долговых обязательств. Но вместо освобождения от задолженностей она попала под следствие: в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ (ложный донос). Таким образом, кроме огромных финансовых проблем, автовладельца ожидает перспектива лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее полиция задержала налётчиков на магазин на Кременчугской.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти