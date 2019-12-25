  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оглашен приговор за ложное сообщение о теракте в петербургской электричке
Сегодня, 14:47
120
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Оглашен приговор за ложное сообщение о теракте в петербургской электричке

0 0

Полицейские проверили состав и ничего опасного не нашли.

Зеленогорский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении горожанина, которому вменили ч. 2 ст. 207 УК РФ. Дело рассматривали в особом порядке, сообщили 25 сентября в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. 

В мае 2024 года фигурант находился в электричке из Кирилловского до Финляндского вокзала. Там мужчина позвонил в экстренные службы и заявил о том, что в поезде якобы готовится акт терроризма. Полицейские проверили состав и ничего опасного не нашли. 

Подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно и с испытательным сроком в год. 

Ранее мы рассказывали о том, что после анонимного звонка был эвакуирован отдел полиции на Бестужевской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, суд
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии