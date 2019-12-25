Оглашен приговор за ложное сообщение о теракте в петербургской электричке

Полицейские проверили состав и ничего опасного не нашли.

Зеленогорский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении горожанина, которому вменили ч. 2 ст. 207 УК РФ. Дело рассматривали в особом порядке, сообщили 25 сентября в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В мае 2024 года фигурант находился в электричке из Кирилловского до Финляндского вокзала. Там мужчина позвонил в экстренные службы и заявил о том, что в поезде якобы готовится акт терроризма. Полицейские проверили состав и ничего опасного не нашли.

Подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно и с испытательным сроком в год.

Фото: Piter.TV