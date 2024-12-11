Завод по переработке пластика за 2 млрд рублей построят в Петербурге

На участке площадью 1,6 гектара планируется возвести здание площадью 3500 квадратных метров.

АО "Технологии низкотемпературного катализа" (ТНК) получило разрешение на возведение научно-производственного комплекса на территории "Новоорловская" особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ). Объём инвестиций в проект составит свыше 2 миллиардов рублей.

Государственный строительный надзор Петербурга выдал разрешение на строительство 20 января, действительное до 20 января 2026 года. На участке площадью 1,6 гектара планируется возвести здание площадью 3500 квадратных метров.

Запуск проекта неоднократно откладывался. Ещё в 2021 году экспертный совет ОЭЗ одобрил проект ТНК по переработке вторсырья мощностью 12,5 тысячи тонн в год. Сообщается, что новое предприятие будет заниматься производством углеводородной смеси — топлива из переработанного пластика, передает "РБК Петербург".

В мае 2024 года комитет по природопользованию провёл общественные обсуждения экологического аудита влияния на окружающую среду будущего производства. В сентябре 2023 года в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга заявили, что вложения ТНК в комплекс по разработке технологий низкотемпературного катализа выросли до 2,2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что единый кластер верфей намерены создать в Петербурге.

Фото: tnk.group