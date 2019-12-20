Видео: на предприятии "Буревестник" рухнула одна из последних конструкций

Демонтаж научно-производственного предприятия завершится в январе 2020 года.

В Красногвардейском районе Петербурга продолжается снос научно-производственного предприятия "Буревестник". Мобильный корреспондент Piter.TV успел снять, как рухнула одна из последних конструкций.

Полностью демонтаж завершат в январе 2020 года. Участок, где находился завод, ограничен улицей Стахановцев, Заневским и Малоохтинским проспектами. Вместо предприятия здесь появится жилой комплекс, проект реализуют до 2022 года.

АО "ИЦ "Буревестник" – крупнейшее в СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей.

Ранее Piter.TV показывал кадры демонтажа.