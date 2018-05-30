В Петербурге завершается снос предприятия "Буревестник"

Здание разрушено почти до основания.

В Петербурге заканчивают разрушение корпусов научно-производственного предприятия "Буревестник", расположенного между улицей Стахановцев, Малоохтинским проспектом и Перевозным переулком.

Полностью демонтаж завершится в грядущем январе. На месте снесенных зданий появятся жилой комплекс бизнес-класса площадью более 60 тысяч квадратных метров а также крупный паркинг. Вокруг восьми корпусов комплекса появится парк.

"Буревестник" был крупнейшим в СНГ предприятием по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры, используемой в промышленных и научных целях. Предприятие отработало 60 лет.

Ранее мы рассказывали, что в закрытом СКК загорелся мусор. Горожане нашли в этом заговор.

Фото: Piter.TV