В Петербурге завершается снос предприятия "Буревестник"

В Петербурге заканчивают разрушение корпусов научно-производственного предприятия "Буревестник", расположенного между улицей Стахановцев, Малоохтинским проспектом и Перевозным переулком.
Полностью демонтаж завершится в грядущем январе. На месте снесенных зданий появятся жилой комплекс бизнес-класса площадью более 60 тысяч квадратных метров а также крупный паркинг. Вокруг восьми корпусов комплекса появится парк.
"Буревестник" был крупнейшим в СНГ предприятием по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры, используемой в промышленных и научных целях. Предприятие отработало 60 лет.
Ранее мы рассказывали, что в закрытом СКК загорелся мусор. Горожане нашли в этом заговор.
Фото: Piter.TV
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