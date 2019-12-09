В закрытом СКК загорелся мусор. Горожане нашли в этом заговор

Информации о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС.

Во втором часу дня, 9 декабря, пользователи соцсетей рассказали о задымлении вокруг СКК "Петербургский", закрытого на реконструкцию. На фотографиях виден черный дым, исходивший от массивного здания. Сообщение о пожаре появилось и в группе сторонников защиты комплекса от вмешательства строителей "Сквер у СКК". Участники сообщества предположили, что это может быть поджог, направленный на скорый снос СКК.

Однако по данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, на территории СКК загорелся мусор на площади в 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 13:08, спустя 14 минут пожар был локализован. Информации о пострадавших нет.

Группа активистов продолжает следить за ситуацией вокруг реконструкции арены к предстоящему чемпионату мира по хоккею. Местные жители готовили народный сход, выходили на пикеты. Однако власти настаивают, что застройки территории вокруг комплекса не планируется, а архитекторы напоминают, что арену можно подготовить к хоккейному мировому первенству без сноса.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV