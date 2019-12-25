В Петербурге родственник обманом завладел имуществом пожилой родственницы стоимостью 34 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Центрального района ищут мужчину, обманом завладевшего имуществом своей пожилой родственницы на общую сумму почти 34 млн рублей. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района 12 августа обратилась 78-летняя жительница дома по улице Маяковского. Она сообщила, что её родственник обманом завладел её домом и участком в поселке Репино, а также двумя квартирами, расположенными в доме 68 по проспекту Маршала Жукова и в доме 3 по улице Маяковского.

Общая сумма ущерба составила 33 950 000 рублей.

