В МВД назвали 10 маркеров обмана при онлайн-покупках

Полиция назвала ряд требований, которые позволят человек понять, что его пытаются обмануть.

Перенос общения в неофициальные мессенджеры, требование перевода денежных средств на карту физического лица и внезапное изменение минимальной суммы вывода входят в топ-десять маркеров, которые позволят гражданам распознать мошенничество при онлайн-покупках. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах.

10 ключевых маркеров обмана: перенос общения в неофициальные мессенджеры. Пример: "Для оперативного решения вопросов перейдите в WhatsApp*". Реальность - мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя. сообщение от МВД РФ

Следующим маркером обмана пользователя при онлайн-покупках является требование перевода средств на карту физического лица. В действительности же, легальные магазины используют расчетные счета юридических лиц или ИП. В перечне признаков аферистов входит и требование дополнительных "возвратных" взносов и гарантия мгновенного возврата средств, внезапное изменение минимальной суммы вывода. Речь идет о том, что, например, минимальная сумма вывода - четыре тысячи рублей, но при этом человека просят внести еще 1 600 рублей. В списке маркеров преступлений в интернете во время покупок вошли частая смена реквизитов, блокировка возврата на этапе "оформления" (сообщение о том, что пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно), а также отказ от альтернативных способов доставки. Девятым и десятым маркерами в полиции назвали давление на срочность оплаты и страховка как обязательный авансовый платеж.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Фото: Piter.tv