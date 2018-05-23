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В одной из аптек Петербурга выявили завышение цен на антидепрессанты
Сегодня, 16:27
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В одной из аптек Петербурга выявили завышение цен на антидепрессанты

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Контроль цен распространяется исключительно на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Комитет по тарифам Петербурга обнаружил завышение максимальной допустимой цены на лекарства от тревожных расстройств в одной из городских аптек, сообщила пресс-служба ведомства.

Организация получила предупреждение и предложение исправить нарушение.и В комитете отметили, что контроль цен распространяется исключительно на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Максимальный размер надбавок к ценам на ЖНВЛП определяется и отслеживается ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что муху-горбатку нашли в импортных партиях семян кунжута и кокосовой стружки в морском порту Петербурга.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: комитет по тарифам санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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