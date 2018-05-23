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Муху-горбатку нашли в импортных партиях семян кунжута и кокосовой стружки в морском порту Петербурга
Сегодня, 15:54
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Муху-горбатку нашли в импортных партиях семян кунжута и кокосовой стружки в морском порту Петербурга

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В результате ввоз 3 партий подкарантинной продукции на территорию РФ был запрещен.

В морском порту Петербурга сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили живых насекомых, похожих на опасный карантинный объект, в партиях импортных семян кунжута и кокосовой стружки из Индии и Филиппин общим весом 122 тонны, информирует пресс-служба Россельхознадзора.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" и Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили наличие заражения многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)) в этих партиях.

В результате ввоз 3 партий подкарантинной продукции на территорию РФ был запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург ввезли более 17 тыс. тонн мандаринов.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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