Муху-горбатку нашли в импортных партиях семян кунжута и кокосовой стружки в морском порту Петербурга

В результате ввоз 3 партий подкарантинной продукции на территорию РФ был запрещен.

В морском порту Петербурга сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили живых насекомых, похожих на опасный карантинный объект, в партиях импортных семян кунжута и кокосовой стружки из Индии и Филиппин общим весом 122 тонны, информирует пресс-служба Россельхознадзора.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" и Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили наличие заражения многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)) в этих партиях.

В результате ввоз 3 партий подкарантинной продукции на территорию РФ был запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург ввезли более 17 тыс. тонн мандаринов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)