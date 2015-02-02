В Петербург ввезли более 17 тыс. тонн мандаринов

Цитрусовые были доставлены из семи стран: Марокко, Южно-Африканской Республики, Перу, Чили, Аргентины, Уругвая и Китая.

В ноябре 2024 года в Большой морской порт Петербурга под наблюдением сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора поступило 336 партий свежих мандаринов и клементинов общей массой 17,5 тысяч тонн.

Цитрусовые были доставлены из семи стран: Марокко, Южно-Африканской Республики, Перу, Чили, Аргентины, Уругвая и Китая. Если сравнивать с таким же периодом 2023 года, объем импорта цитрусовых в текущем году вырос на 34%; тогда было ввезено свыше 13 тысяч тонн.

Каждая партия растительных продуктов, соответствующая карантинным требованиям Евразийского экономического союза, получила разрешение на ввоз на территорию страны.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запретили к ввозу 54 тонны индийского арахиса.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)