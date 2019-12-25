В Петербурге запретили к ввозу 54 тонны индийского арахиса

В документах, подтверждающих качество зерна и продуктов его переработки, не содержалось информации о проведении лабораторных анализов на наличие ГМО.

В морском порту Петербурга сотрудниками Управления Россельхознадзора был наложен запрет на импорт 54 тонн лущеного арахиса индийского происхождения.

После проверки соответствия ввозимых семян требованиям технических стандартов технического регламента экспертами было выяснено, что данная продукция не отвечает установленным нормам. В документах, подтверждающих качество зерна и продуктов его переработки, не содержалось информации о проведении лабораторных анализов на наличие ГМО.

Согласно действующему законодательству, ввоз партии лущеного арахиса на территорию Российской Федерации был запрещён.

Ранее мы сообщили о том, что в партии египетской мяты в Петербурге нашли семена опасного растения.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)