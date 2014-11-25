В партии египетской мяты в Петербурге нашли семена опасного растения

Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования.

В Петербурге в партии египетской мяты, которая должна была отправиться во Всеволожский район Ленобласти, выявили семена опасного сорного растения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Северо-Западу.

Сушеная мята из Египта прибыла в морской порт города. Должностные лица ведомства провели контроль партии. Так, в ней нашли семена, схожие по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования. По результатам выявлена зараженность семенами растения Повилика.

Выпуск мяты на территорию РФ запретили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли более 50 тонн мясной и рыбной продукции на 29 млн рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)