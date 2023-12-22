В Петербурге состоялся концерт "Классика на Дворцовой"

Концерт "Классика на Дворцовой" является символом Петербурга.

В Петербурге в честь Дня города 31 мая прошел концерт "Классика на Дворцовой". Об этом напомнили в пресс-службе Смольного.

Концерт "Классика на Дворцовой" является символом Петербурга. На главной городской площади вечер оперы и музыки великих композиторов проходит уже 12 лет. На сцене выступили звезды Италии, Израиля, ЮАР, Бразилии, Армении и России.

Для зрителей выступили Витторио Григоло, Джулиана Григорян и Пумеза Матшикиза, Майя Гоур и Матеус Франса. На сцене "Классики на Дворцовой" дебютировали российские певцы: лауреат Конкурса королевы Елизаветы и Международного конкурса вокалистов Монсеррат Кабалье петербурженка Юлия Музыченко, обладатель Гран-При Международного конкурса вокалистов Хосе Каррераса Игорь Морозов, финалист престижнейшего мирового вокального конкурса Operalia баритон Семен Антаков. Особый гость программы – виолончелист Борислав Струлев. Пресс-служба Смольного

Хореографические постановки были представлены артистами Театра балета имени Леонида Якобсона, чемпионами мира по танцевальному спорту, шоу-балетом "Антре" и командой по художественной гимнастике Московской школы олимпийского резерва "Север".

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь с 31 мая на 1 июня состоится концерт "Музыка Дворцового моста".

Видео: Telegram / Петербург с огоньком