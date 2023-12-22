В ночь с 31 мая на 1 июня состоится концерт "Музыка Дворцового моста"

Концерт оркестра начнется 31 мая в 23:15.

В ночь с 31 мая на 1 июня состоится торжественный концерт симфонического оркестра Музыкального театра имени Ф.И.Шаляпина – "Музыка Дворцового моста". Об этом сообщила пресс-служба театра.

Дворцовый мост будет разведен под звуки классической музыки в честь дня рождения Санкт-Петербурга в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербургского Музыкального театра имени Ф.И.Шаляпина "Северная Симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Концерт оркестра начнется 31 мая в 23:15. Прозвучат произведения знаменитых русских композиторов: ариозо Ленского из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок" Римского-Корсакова, увертюра к опере "Руслан и Людмила" Глинки, вальс из музыки к драме "Маскарад" Хачатуряна, "Императорский вальс" Петрова и др.

Как только начнет разводиться Дворцовый мост, оркестр исполнит "Гимн Великому городу" Глиэра. В этот момент Петербург озарят огни Ростральных колонн.

Вход на концерт — свободный. На Адмиралтейской набережной напротив Спиридоновской церкви будет установлена сценическая конструкция, украшенная баннерами в традиционных цветах проекта "Музыка Дворцового моста".

По обе стороны сценической конструкции и рядом с памятником "Медный всадник" будут расположены светодиодные экраны, чтобы жители и гости города смогли увидеть трансляцию концерта.

Перед этим состоится концерт "Классика на Дворцовой".

Фото: Музыкальный театр им.Ф.И.Шаляпина