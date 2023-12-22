Концерт "Классика на Дворцовой" пройдет 31 мая

В этом году состав участников обещает быть особенно звездным. Впервые на одной сцене выступят пять ярчайших голосов планеты.

Ежегодный open air концерт "Классика на Дворцовой" состоится 31 мая в честь Дня города, объявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В течение 12-ти лет в самом сердце Северной столицы звучит классическая музыка, объединяющая ведущих оперных солистов мирового уровня, зрелищные танцевальные номера и потрясающую сценографию. В этом году состав участников обещает быть особенно звездным. Впервые на одной сцене выступят пять ярчайших голосов планеты: итальянский тенор Витторио Григоло, сопрано Джулиана Григорян (Армения), Пумеза Матшикиза (ЮАР), меццо-сопрано Майя Гоур (Израиль), бас Матеус Франса (Бразилия).

Концерт начнется в 21:30, вход на Дворцовую площадь будет свободным со стороны Дворцового проезда и Певческого моста. Дополнительную информацию о проекте и участниках можно найти на сайте.

Ранее мы сообщили о том, что на петербургском стенде на ВДНХ стартовал новый тематический сезон "Легендарный: от рока до классики".

Видео: Telegram / Пиотровский Online