Из-за фестиваля "Музыка Дворцового моста" изменится движение автобусов

Автобусы №№ 7, 10, 24, 191 направлены в объезд через Благовещенский мост. Троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11, 17 будут курсировать по измененным маршрутам.

В связи с проведением мероприятия "Музыка Дворцового моста" вносятся изменения в работу общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобусы и троллейбусы будут курсировать по временным маршрутам с 19:30 31 мая до 02:00 01 июня. Автобус № 2 АС обычно курсирует на маршруте "Проспект Маршала Жукова" – станция метро "Адмиралтейская". В прямом направлении автобус будет следовать по действующей трассе до улицы Якубовича, далее по улице Якубовича, затем по Исаакиевской площади, после по Большой Морская улице, затем по Невскому проспекту, потом по Малой Морской улице. В обратном направлении автобус курсирует по действующей трассе.

Автобусы №№ 7, 10, 24, 191 направлены в объезд через Благовещенский мост. Троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11, 17 будут курсировать по измененным маршрутам.

Ранее мы писали, что Пулково отказывается от парковочных талонов.

Фото: Piter.tv