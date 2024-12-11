Строительство подземного перехода у "Лахта Центра" подошло к концу

Общая сумма затрат на выполнение строительных работ составила 2,2 миллиарда рублей.

Строительство подземного перехода возле "Лахта Центра" в Петербурге завершено, но ввод объекта в эксплуатацию отложен до завершения строительства железнодорожной станции "Новая Лахта" силами РЖД. Об этом информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.

Общая сумма затрат на выполнение строительных работ составила 2,2 миллиарда рублей, тогда как первоначальная оценка стоимости проекта в 2021 году составляла 1,29 миллиарда рублей.

Подрядчиком выступила компания АО "Трест".

Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается масштабное развитие дорожной инфраструктуры.

Фото: Piter.TV