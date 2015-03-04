На острове Котлин продолжается масштабное развитие дорожной инфраструктуры

На сегодняшний день строители уже выполняют переустройство тепловых сетей, водопровода и сетей связи.

В Кронштадте ведутся активные работы по модернизации дорожной сети на территории кварталов 7 и 8. Эта зона, ограниченная улицей Литке, Цитадельским шоссе, несколькими проектируемыми проездами, а также береговой линией Невской губы, готовится к значительным изменениям.

На сегодняшний день строители уже выполняют переустройство тепловых сетей, водопровода и сетей связи. Также идут дорожные работы: завершается устройство песчаного основания.

Проект охватывает два этапа общей протяженностью более 3 км. Первый этап включает строительство четырех межквартальных проездов и одной пешеходной улицы. Второй этап предполагает реконструкцию участков Цитадельского шоссе и улицы Адмирала Грейга, что увеличит пропускную способность района до 8 тысяч автомобилей в сутки.

Развитие дорожной инфраструктуры в Кронштадте осуществляется по поручению Президента России. Всего в рамках проекта планируется построить и реконструировать 11,5 километров дорог. Эти изменения направлены на улучшение качества жизни местных жителей, раскрытие туристического потенциала и развитие экономики города.

В 2024 году уже открыто рабочее движение по четырем объектам, включая Кронштадтское шоссе и Цитадельскую дорогу. Завершены два участка Цитадельского шоссе. На территории кварталов 7 и 8 будет достроен ключевой отрезок этой магистрали — от улицы Литке до улицы Адмирала Грейга, который объединит уже готовые участки дороги.

Планируется, что движение по обновленным дорогам будет полностью запущено к концу 2025 года.

Фото: КРТИ