На острове Котлин запустили движение по обновленным участкам Цитадельского шоссе

Специалисты реконструировали и расширили проезжую часть шоссе до четырех полос.

На острове Котлин запустили рабочее движение по двум участкам Цитадельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты реконструировали и расширили проезжую часть шоссе до четырех полос. Речь идет об участке от улицы Гидростроителей до улицы Литке с подключением к КЗС.

Подрядчик построил километровый участок от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга. Теперь водители могут без препятствий проехать к популярным туристическим местам – Музею военно-морской славы, парку Остров Фортов и скверу Инчхон.

Специалистами были выполнены работы по переустройству инженерных сетей и строительству закрытой дождевой канализации, уложено дорожное полотно на более 33 тысяч квадратных метров. Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

В 2025 году планируется завершить строительство последнего участка Цитадельского шоссе, соединяющего уже завершённые отрезки, обеспечив непрерывное движение по новой магистрали. Жители города смогут ездить по современной дороге с 4-полосным движением, остановками для общественного транспорта, тротуарами и освещением. Кроме того, здесь появится большая велодорожка.

Ранее мы писали, что в Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой приоритета движения.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга