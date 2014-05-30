В Буграх завершено строительство новой дороги

Новая дорога в Буграх продолжает улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проезда.

По программе "Стимул" завершено строительство новой дороги в Буграх. Запустить движение на улице Тихая планируется до конца года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Новая дорога в Буграх продолжает улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проезда. После запуска движения это значительно облегчит дорожную обстановку в поселке. Заказчиком выступила администрация Бугровского поселения. Стоимость работ составила около 180 миллионов рублей.

Сегодня еще одну дорогу по федеральной программе "Стимул" строят в Новоселье. Завершить ее строительство планируется в 2023 году. На 2023 год по этой же программе утверждено финансирование строительства двух дорог в Мурино на улице Шувалова и Воронцовском бульваре.

Ранее стало известно, что в 2023 году на территории Ленобласти появятся 106 общественных пространств.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти