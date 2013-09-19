В 2023 году на территории Ленобласти появятся 106 общественных пространств

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что 47-ой регион находится в списке лидеров по созданию комфортной городской среды.

Ленинградская область является одним из лидирующих регионов по созданию комфортной городской среды. В 2023 году там благоустроят 160 общественных пространств. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко ходе традиционной пресс-конференции во вторник, 13 декабря.

По словам главы региона, областные объекты в рамках программы "Комфортная городская среда и благоустройство" создаются за счёт софинансирования и прямого финансирования в случае победы на федеральных конкурсах.

В 2022 году за исключением двух площадок - это Путиловская и Каменногорская площадка - все остальные 75 площадок будут сданы, все работы уже практически завершились. Если в 2022 году 77 пространств благоустраивали, то в 2023 году будет 106 общественных пространств. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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