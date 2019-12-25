  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Волосовском районе построен межпоселковый газопровод
Сегодня, 13:38
206
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Волосовском районе построен межпоселковый газопровод

0 0

Объект протяженностью 21,4 км построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. Он создал возможность для газификации 487 домовладений.

В Волосовском районе построили межпоселковый газопровод, который позволит привести голубое топливо в шесть населенных пунктов. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Компания "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершила строительство межпоселкового газопровода от поселка Каложицы до поселков Молосковицы и Остроговицы, деревень Лелино, Сырковицы и Курск Волосовского района. Установлены восемь газорегуляторных пунктов.

Объект протяженностью 21,4 км построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. Он создал возможность для газификации 487 домовладений. Распределительные газопроводы должны появиться в 2023 году.

После завершения этих работ газовики будут исполнять заявки на догазификацию.

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: газ, газификация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии