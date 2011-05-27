Завершено расследование уголовного дела в отношении лихача на арендованном Porsche

Весной он, пытаясь проскочить Троицкий мост в момент развода пролетов, выехал на полосу встречного движения и врезался в раздвижную часть моста.

Полицейское следствие завершило расследование уголовного дела в отношении лихача на арендованном Porsche, устроившего ночное ДТП на Троицком мосту в апреле этого года. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около двух часов ночи 25 апреля водитель автомобиля Porsche, пытаясь проскочить Троицкий мост в момент развода пролетов, выехал на полосу встречного движения и врезался в раздвижную часть моста. Сам водитель иномарки поспешил покинуть место аварии, оставив в салоне разбитого авто раненую молодую спутницу. У 31-летней молодой женщины оказались переломаны позвонки.

Полицейское следствие по факту аварии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлекшие по неосторожности причинение среднего вреда здоровью).

Во время расследования было, что Porsche был арендован в коммерческой фирме, а за рулём был 25-летний уроженец Чечни. Уже 8 мая его задержали в Москве и доставили в Петербург.

Водителю предъявлено обвинение, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский федеральный суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД