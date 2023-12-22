В Москве задержали водителя Porsche, устроившего ночное ДТП на Троицком мосту в Петербурге

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в Санкт-Петербург.

Полиция Петербурга задержала водителя Porsche, устроившего ночное ДТП на Троицком мосту в конце апреля. Об этом рассказали в региональном МВД.

Около часа ночи 25 апреля Porsche, двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в раздвижную часть Троицкого моста. В результате ДТП пострадавших нет, водитель скрылся с места аварии, бросив машину. Было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Было установлено, что автомобиль Porsche был арендован 25-летним уроженцем одного из южных регионов России. Утром 8 мая в ходе служебной командировки в Москву петербургские полицейские задержали подозреваемого молодого человека в квартире дома 78/3 по Люблинской улице.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в Санкт-Петербург.

Фото и видео: МВД по Петербургу