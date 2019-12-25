Директриса школы Фрунзенского района предстанет перед судом из-за падения тира на второклассника

Следствием установлено, что директор одной из школы Фрунзенского района без надлежащего согласования допустила размещение на 2 этаже школы игрового тира, который не был закреплен должным образом.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении директрисы школы Фрунзенского района, из-за халатных действий которой травмирован ученик. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Фрунзенскому району завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следствием установлено, что директор одной из школы Фрунзенского района без надлежащего согласования допустила размещение на 2 этаже школы игрового тира, который не был закреплен должным образом. Данная конструкция 12 февраля упала на ученика второго класса. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение с травмой головы, относящейся к тяжкому вреду здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу