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На ученика школы во Фрунзенском районе упала конструкция с тиром. Возбуждено уголовное дело

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Мальчика госпитализировали в больницу с множественными телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников школы по ч. 2 ст. 293 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По версии следствия, сотрудники одного из учебных заведений во Фрунзенском районе без надлежащего согласования допустили размещение на втором этаже игрового тира, который не был крепко закреплен. В результате отсутствия контроля за этой конструкцией, она упала на второклассника. Мальчика госпитализировали в больницу с множественными телесными повреждениями. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности конфликта между школьниками во Всеволожске. 

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: фрунзенский район, халатность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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