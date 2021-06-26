В Комстрое обсудили завершение строительства и эксплуатацию ЖК "Ломоносов"

В связи с рассмотрением дела о банкротстве, у ООО "Петрострой" не хватает денежных средств на устранение недоделок.

В Комитете по строительству состоялась рабочая встреча по вопросам устранения недостатков и передаче квартир во 2 корпусе и завершения строительства корпусов 3 и 4 ЖК "Ломоносов". На встрече присутствовали СПб ГБУ "Управление строительными проектами", ООО "УК "Атмосфера" и ООО "Петрострой", ООО "СЗ "Капитан". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В связи с рассмотрением дела о банкротстве, у ООО "Петрострой" не хватает денежных средств на устранение недоделок, допущенных при строительстве второго корпуса. Было принято решение совместными усилиями представителей СПб ГБУ "УСП", застройщика и УК определить объем работ, необходимых к выполнению для обеспечения нормальной жизнедеятельности корпуса. Также будет решен вопрос с заключением договоров энергоснабжения.

Что касается третьего и четвертого корпуса, то сейчас по обоим корпусам существует отставание от графиков достройки. При этом застройщик ООО "СЗ "Капитан" сообщил, что они будут устранены. Планируется увеличить количество техники и рабочих.

Ранее в Госстройнадзоре объяснили дольщикам ЖК "Ломоносов", кто ставит дом на кадастровый учет.

Фото: ВКонтакте / ЖК Ломоносовъ