В Госстройнадзоре объяснили дольщикам ЖК "Ломоносов", кто ставит дом на кадастровый учет

Постановка ЖК на кадастровый учет – это первый шаг для оформления свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Постановкой ЖК "Ломоносов" на кадастровый учет занимается Управление Росреестра по Санкт-Петербургу. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На прошлой неделе Управление направило Госстройнадзору уведомление о том, что в технический план жилого комплекса необходимо внести изменения. По словам представителей застройщика, работа над замечаниями уже ведется. Специалисты постараются избежать затягивания процесса оформления прав собственности дольщиков на жилые помещения.

Помимо кадастрового учета собственников интересует, когда устранят неполадки с отоплением и лифтами.

Для того, чтобы текла вода из крана, было тепло в батареях, ходил лифт - нужно управляющей организации заключить договоры. Учитывая, что в отношении застройщика, которому вы доверили свои денежные средства, рассматривается судебный иск о признании банкротом, а генеральный директор строительной компании находится под следствием, эти обстоятельства усложняют процесс фактического ввода объекта в эксплуатацию. Госстройднадзор Петербурга.

Напомним, строительством ЖК в Ломоносове занималась компания "Петрострой". По версии прокуратуры, часть денег была использована на другие цели, участникам долевого строительства был причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: ВКонтакте / ЖК Ломоносовъ