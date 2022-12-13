В Ленобласти на кадастровый учёт поставили 5 проблемных домов

В правах были восстановлены собственники 955 квартир.

За 2023 год в Ленинградской области на государственный кадастровый учёт были поставлены 5 проблемных многоквартирных домов. Таким образом, в правах удалось восстановить собственников 955-ти квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В частности, 30 декабря разрешение на введение в эксплуатацию получил ЖК "Материк". Разрешение на строительство объекту выдали ещё в 2016 году. Дольщики могут претендовать на 486 квартир. Кроме того, с января на кадастровом учёте стоят учёт 4 корпуса ЖК "Щегловская усадьба". Разрешение на их строительство было получено в 2015 году, для ускорения процесса привлекли Фонд защиты прав граждан. Всего в комплексе находятся 469 квартир.

Также в январе Управление Росреестра по Ленобласти приняло 9 заявлений о постановке многоквартирных домов на кадастровый учёт. Все они были выполнены в максимально сжатые сроки.

Ранее мы сообщили о том, что после вмешательства прокуратуры свыше 2 тыс. жителей Ленобласти переедут из аварийного жилья.

Фото: Правительство Ленобласти