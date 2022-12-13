После вмешательства прокуратуры свыше 2 тыс. жителей Ленобласти переедут из аварийного жилья

За последние 2 месяца 2022 года ведомство добилась введения в эксплуатацию 10-ти многоквартирных домов.

Благодаря вмешательству областной прокуратуры, за ноябрь-декабрь 2022 года переезд в новые дома из аварийного жилья будет обеспечен более 2 тыс. жителям 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За указанный период в эксплуатацию были введены 10 многоквартирных домов на замену аварийных. Это произошло после объявления предостережений администрациям Всеволожского, Лужского и Кингисеппского районов от городских прокуратур. Также претензии от ведомства получил застройщик в Волховском районе.

Отметим, что строительство проблемных объектов стало одной из ключевых тем на заседаниях региональной и городских прокуратур. Представители ведомства проводили выезды, направленные на оценку хода строительства.

Фото: пресс-служба прокутратуры Ленинградской области