Эксперты прокомментировали завершение строительства "Северного потока - 2"

Для начала работы газопровод должен получить сертификацию.

На прошлой неделе "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали это событие.

Эксперты отметили, что проект был завершен на 1,5 года позже от первоначального намеченного срока. Но все же газопровод удалось достроить,не смотря на давление со стороны США и их европейских союзников. Достройка показала, что Россия может самостоятельно реализовывать столько технически сложные проекты, а также наличие надежных экономических партнеров, которые не отказались от проекта.

Теперь предстоит дождаться сертификации и начала работы "Северного потока-2". Эксперты полагают, что с сертификацией затягивать не станут в связи с ростом цен на газ в Европе.

Фото: сайт "Газпрома"