Петербург заработал 37 млн рублей на арендованных электросамокатах
Сегодня, 15:48
Было совершено 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн километров.

В комитете по транспорту Петербурга 18 ноября заявили, что сезон электросамокатов официально завершен. Это связано со снегопадами и устойчивым минусом на улице. 

Было совершено 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн километров, в городской бюджет кикшеринговые компании перечислят 37 млн рублей. Заблокировано 900 аккаунтов нарушителей, выписано около 5 тыс. предупреждений и свыше 30 тыс. штрафов. 

В новом сезоне хотят продолжить работу по формированию адресного перечня мест стоянок для СИМ. Также внедрят процедуры верификации пользователей. 

Ранее на Piter.TV: на курьеров на электросамокатах в Петербурге составили свыше 500 протоколов. 

Фото: Piter.TV

