Петербург заработал 37 млн рублей на арендованных электросамокатах

В комитете по транспорту Петербурга 18 ноября заявили, что сезон электросамокатов официально завершен. Это связано со снегопадами и устойчивым минусом на улице.

Было совершено 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн километров, в городской бюджет кикшеринговые компании перечислят 37 млн рублей. Заблокировано 900 аккаунтов нарушителей, выписано около 5 тыс. предупреждений и свыше 30 тыс. штрафов.

В новом сезоне хотят продолжить работу по формированию адресного перечня мест стоянок для СИМ. Также внедрят процедуры верификации пользователей.

