На курьеров на электросамокатах в Петербурге составили свыше 500 протоколов

Об этом заявил вице-губернатор Игорь Потапенко.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил о том, что на курьеров на электросамокатах составили 547 протоколов.

Чиновник напомнил, что до середины 2025 года в сфере в основном работали иностранцы. После долгих обсуждений в августе подписали постановление о применении ограничительных мер в отрасли.

В данной сфере деятельности ограничения коснулись не только того, кто будет работать, но и, в частности, запрета для иностранных граждан работать с 1 ноября. Очень много было прописано требований. К организаторам данной деятельности, к руководителям организаций о скорости передвижения не более 10 км/ч по пешеходной зоне. О форме одежды, о номерах. Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько детей мигрантов поступили в школы Петербурга.

Фото: Piter.TV