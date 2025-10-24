  1. Главная
На курьеров на электросамокатах в Петербурге составили свыше 500 протоколов
Сегодня, 15:49
Об этом заявил вице-губернатор Игорь Потапенко.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил о том, что на курьеров на электросамокатах составили 547 протоколов. 

Чиновник напомнил, что до середины 2025 года в сфере в основном работали иностранцы. После долгих обсуждений в августе подписали постановление о применении ограничительных мер в отрасли. 

В данной сфере деятельности ограничения коснулись не только того, кто будет работать, но и, в частности, запрета для иностранных граждан работать с 1 ноября. Очень много было прописано требований. К организаторам данной деятельности, к руководителям организаций о скорости передвижения не более 10 км/ч по пешеходной зоне. О форме одежды, о номерах. 

Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга 

Фото: Piter.TV 

