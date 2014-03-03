Стало известно, сколько детей мигрантов поступили в школы Петербурга

Треть ребят не приняли, поскольку не все необходимые документы были представлены в нужных форме или объеме.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, сколько детей мигрантов поступили в школы города в этом учебном году.

Поданы были заявления в городе Петербурге перед началом текущего учебного года для поступления детей более 1,5 тыс. человек данной категории граждан. Из них приняты или допущены к сдаче экзаменов 990. Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга

Треть детей не приняли, поскольку не все необходимые документы были представлены в нужных форме или объеме. В итоге в учебные заведения Северной столицы поступили чуть менее 500 маленьких иностранцев.

Ранее мы рассказывали о том, что во время миграционного рейда на Сенном рынке задержан 21 нелегал.

Фото: Piter.TV