Стало известно, сколько детей мигрантов поступили в школы Петербурга
Сегодня, 9:49
82
Треть ребят не приняли, поскольку не все необходимые документы были представлены в нужных форме или объеме.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, сколько детей мигрантов поступили в школы города в этом учебном году. 

Поданы были заявления в городе Петербурге перед началом текущего учебного года для поступления детей более 1,5 тыс. человек данной категории граждан. Из них приняты или допущены к сдаче экзаменов 990. 

Игорь Потапенко, вице-губернатор Петербурга 

Треть детей не приняли, поскольку не все необходимые документы были представлены в нужных форме или объеме. В итоге в учебные заведения Северной столицы поступили чуть менее 500 маленьких иностранцев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мигранты, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

