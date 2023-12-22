В Петербурге 17 мая завершился отопительный сезон

Его продолжительность составила 225 дней.

Отопительный сезон в Петербурге прошел в штатном режиме и официально завершился в полдень 17 мая, сообщили в Смольном.

В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению издано распоряжение от 16.05.2024 №79 об окончании отопительного периода. Его продолжительность составила 225 дней. Регулярное теплоснабжение зданий прекратилось 17 мая 2024 года в 12:00.

Как отметили в Комитете по энергетике, несмотря на переменчивые погодные условия – то тепло, то жесткие морозы – отопительный сезон прошел в штатном режиме благодаря тщательной и заблаговременной подготовке к нему.

К новому отопительному сезону теплоэнергетикам потребуется подготовить: 15 теплоцентралей, более 700 котельных, 377 центральных тепловых пунктов и более 70 тысяч км инженерных сетей, в том числе почти 10 тысяч км – тепловых.

С графиками отключения горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

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Фото: unsplash