Петербуржцам рассказали, когда в их домах отключат горячую воду

Отопительный сезон 2023-2024 годов завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней.

В Петербурге утвердили графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный период 2024 года. Об этом сообщили в Комитете по энергетике.

Сразу после окончания отопительного сезона теплоэнергетики начнут подготовку к следующему. Специалистам предстоит провести плановые работы по ремонту теплового оборудования и сетей, а также гидравлические испытания, что требует временного отключения горячего водоснабжения.

Отопительный сезон 2023-2024 годов завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней и после издании соответствующего Распоряжения Комитетом по энергетике.

Графики отключения воды опубликованы на сайте Комитета по энергетике в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона", а также на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций:

- ГУП "ТЭК СПб";

- АО "Теплосеть Санкт-Петербурга";

- ООО "Петербургтеплоэнерго";

- ООО "Теплоэнерго".

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