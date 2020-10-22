Теплоэнергетики завершили аварийные работы на улице Шевченко после прорыва трубы

Жителям напомнили, что в подобных ситуациях нельзя приближаться к месту вытекания воды.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы на улице Шевченко после прорыва трубы. Инцидент произошел днем 21-октября у дома №27.

По информации пресс-службы предприятия, в 02:15 22-го октября была восстановлена циркуляция, после чего началось благоустройство территории.

В результате работ были заменены более 7 метров ненадежного трубопровода.

Напомним, накануне улице Шевченко оказалась в пару. Из-за прорыва трубы в воде оказалась территория площадью более 1000 кв. метров. Момент прорыва трубы попал на видео.

Фото: Piter.TV