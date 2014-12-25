Реставрация Казанской церкви в Зеленогорске завершена

В настоящее время продолжается восстановление штукатурки внутренних исторических откосов окон.

В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви на Приморском шоссе. Работы проводились за счет бюджета Петербурга, рассказали в Смольном 18 июля.

В настоящее время продолжается восстановление штукатурки внутренних исторических откосов окон. В целом фасады были расчищены от поздних цементных покрытий, также восстановили исторический штукатурный слой и декоративные части киотов, кокошников, карнизов и других элементов. Отреставрирована гранитная облицовка цоколя, сильно пострадавшая в период Великой Отечественной войны. В местах утрат камня выполнили гранитные вставки.

Помимо этого, взамен поздних деревянных крестов восполнены 10 новых металлических. Возрождено покрытие кровли из меди "в шашку". Заменены все кровли храма, воссоздана стропильная система, пораженная гнилью и древоточцами.

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте активно идет реставрация Сухопутного манежа.

Фото: пресс-служба Смольного