На улице Новостроек завершилась реконструкция уличного освещения

Улица Новостроек, расположенная недалеко от станции метро "Кировский завод", стала светлее и комфортнее. Как сообщили в пресс-службе "Ленсвета", на километровой улице завершилась реконструкция уличного освещения.
Вдоль дороги смонтировали 86 современных светильников на металлических уличных опорах, дополнительными фонарями снабдили перекрестки и пешеходные переходы. Опор и светильников на участке стало больше, поэтому тротуары и проезжие части начали освещаться равномерно. В некоторых местах фонари разместили вдоль зеленой зоны, а не вдоль тротуара, чтобы лучше освещать пешеходную часть.
Всего в ходе работ по улице Новостроек проложили 4,1 км сетей под землей.
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Фото: пресс-служба "Ленсвета"
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