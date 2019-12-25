На улице Новостроек завершилась реконструкция уличного освещения

Вдоль дороги смонтировано 86 фонарей.

Улица Новостроек, расположенная недалеко от станции метро "Кировский завод", стала светлее и комфортнее. Как сообщили в пресс-службе "Ленсвета", на километровой улице завершилась реконструкция уличного освещения.

Вдоль дороги смонтировали 86 современных светильников на металлических уличных опорах, дополнительными фонарями снабдили перекрестки и пешеходные переходы. Опор и светильников на участке стало больше, поэтому тротуары и проезжие части начали освещаться равномерно. В некоторых местах фонари разместили вдоль зеленой зоны, а не вдоль тротуара, чтобы лучше освещать пешеходную часть.

Всего в ходе работ по улице Новостроек проложили 4,1 км сетей под землей.

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Фото: пресс-служба "Ленсвета"