Завершен масштабный ремонт Морской набережной

Завершён капитальный ремонт Морской набережной, важной артерии Василеостровского района, выполненный в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Специалисты провели замену всех колодезных люков, восстановили покрытие проезжей части площадью более 56 тысяч квадратных метров и обновили дорожную разметку с применением термопластика.

В ближайшее время завершится последний этап ремонтных работ — реконструкция пешеходных зон. Морская набережная занимает особое место в инфраструктуре города, являясь частью опорной сети дорог федерального значения, соединяющих крупные транспортные коридоры Санкт-Петербурга.

В 2025 году планируется отремонтировать более 600 тысяч квадратных метров улиц и дорог, что положительно скажется на состоянии дорожно-транспортной системы северной столицы.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга