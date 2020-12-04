На проспекте Обуховской Обороны завершается реконструкция освещения

Заменено 22 старых фонаря.

На проспекте Обуховской Обороны завершается капремонт наружного освещения. Как рассказали в пресс-службе городского "Ленсвета", фонари меняли на 250-ти метровом участке проспекта от Обводного канала до улицы Профессора Качалова.

Отмечается, что современными светильниками заменили 22 фонаря, также на участке проложили 1,3 км надежных линий электроснабжения. Данный четырехполосный участок магистрали с трамвайными путями ранее снабжался электричеством по неизолированным проводам. После капремонта специалисты протянут здесь самонесущий изолированный провод, который может работать при резких температурных перепадах, сильном ветре, ливнях и снегопадах, жаре.

В пресс-службе напомнили, что ремонтные работы не повлияли на функционирование освещения магистрали: светильники работают в штатном режиме.

Также мы сообщали, что теплоэнергетики починили трубопровод на улице Комиссара Смирнова.

Видео: СПб ГБУ "Ленсвет" / "ВКонтакте"