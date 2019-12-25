Теплоэнергетики починили трубопровод на улице Комиссара Смирнова

Заменено 17 метров прохудившегося участка трубы.

Специалисты петербургской "Теплосети" устранили технологическое нарушение в Калининском районе, на улице Комиссара Смирнова, 3. Об этом рассказали в официальных соцсетях организации.

Работы на участке полностью завершились около семи утра в четверг, 3 декабря, теплоэнергетики заменили 17 метров ненадежного участка трубы и провели диагностику обновленного трубопровода. К трем часам ночи систему отопления уже заполнили водой и перевели ее на работу в штатном режиме.

Проблемы с трубами на улице Комиссара Смирнова начались в ночь на 1 декабря, однако в ходе ликвидации аварийного участка специалисты нашли еще один дефект, поэтому работа растянулась на двое суток. В начале ноября трубопровод на той же улице уже успел побеспокоить местных жителей мощным прорывом кипятка.

Ранее мы рассказывали, как фонтан с кипятком высотой до третьего этажа забил на Васильевском острове.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" / "ВКонтакте"