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Трубу с кипятком прорвало на улице Комиссара Смирнова

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Для проезда транспорта участок оградили, хотя вода разлилась за его пределами.

На Выборгской стороне произошел прорыв трубы с горячей водой. Движение для пешеходов оказалось заблокировано. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел утром 9-го ноября на пересечении улица Комиссара Смирнова и Лесного проспекта. Проезжая часть оказалась залита горячей водой, с нее поднимается пар. Для некоторых пешеходов дорога по выбранному маршруту оказалась перекрыта, так как участок находится в зоне разлива.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петроградском районе загорелся особняк Игеля. 

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: горячая вода, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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