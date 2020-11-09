Трубу с кипятком прорвало на улице Комиссара Смирнова

Для проезда транспорта участок оградили, хотя вода разлилась за его пределами.

На Выборгской стороне произошел прорыв трубы с горячей водой. Движение для пешеходов оказалось заблокировано. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел утром 9-го ноября на пересечении улица Комиссара Смирнова и Лесного проспекта. Проезжая часть оказалась залита горячей водой, с нее поднимается пар. Для некоторых пешеходов дорога по выбранному маршруту оказалась перекрыта, так как участок находится в зоне разлива.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петроградском районе загорелся особняк Игеля.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK