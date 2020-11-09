Видео: из-за пожара в нежилом доме Петроградская сторона оказалась в дыму

Горожане жалуются на то, что невозможно дышать.

Утром 9-го ноября в неэксплуатируемом здании на Каменноостровском проспекте произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, ранг пожара повысили до №2.

Сообщение о пожаре в 2-3 этажном здании в доме №56 поступило в 08:07. Огонь охватил территорию площадью 100 кв. метров. В 09:49 опасность пожара повысили до №1 бис, а в 09:57 ― до №2. На данный момент сообщения о ликвидации огня не поступало.

В тушении участвуют 17 единиц техники и 58 личного состава МЧС.

Рядом работаю. Дышать невозможно. В магазине запах стоит.

На Медиков дышашь невозможно, вся квартира дымом пропахла. написали петербуржцы в социальных сетях.

Очевидцы сообщают о том, что возгорание произошло в особняке Игеля.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK