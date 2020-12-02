Фонтан с кипятком высотой до третьего этажа забил на Васильевском острове

Трубу прорвало около часа ночи на улице Нахимова, дом 3.

В ночь 2 декабря в Василеостровском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили жители дома в социальных сетях.

Трубу прорвало около часа ночи на улице Нахимова, дом 3. Столб горячей воды поднимался до уровня третьего этажа и заливал припаркованные рядом автомобили. На место происшествия уже через 20 минут прибыли аварийные службы. Люди из-за страха остаться без воды до приезда служб начали набирать воду во все свободные емкости.

Специалисты устраняют аварию и разбираются в причинах произошедшего.

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