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Фонтан с кипятком высотой до третьего этажа забил на Васильевском острове

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Трубу прорвало около часа ночи на улице Нахимова, дом 3.

В ночь 2 декабря в Василеостровском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили жители дома в социальных сетях.

Трубу прорвало около часа ночи на улице Нахимова, дом 3. Столб горячей воды поднимался до уровня третьего этажа и заливал припаркованные рядом автомобили. На место происшествия уже через 20 минут прибыли аварийные службы. Люди из-за страха остаться без воды до приезда служб начали набирать воду во все свободные емкости.

Специалисты устраняют аварию и разбираются в причинах произошедшего.

140 жилых домов могут остаться без отопления из-за коммунальной аварии в Московском районе.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП (Исаев Станислав)

Теги: вастльевский остров, кипяток, нахимова, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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