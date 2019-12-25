140 жилых домов могут остаться без отопления из-за коммунальной аварии в Московском районе

Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приняли решение о замене ненадежного участка трубопровода.

Вечером 1 декабря в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы без отопления могут остаться 140 жилых домов.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, трубу прорвало возле дома №205 на Московском проспекте. Последствия аварии устраняют сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В пресс-службе организации сообщили, что жильцов окрестных домов перевели на резервную схему отопления, горячую воду отключать не планируется.

Для предотвращения более серьезного технологического нарушения специалисты решили заменить ненадежный участок трубопровода. Работы завершат к утру 2 декабря.

Ранее мы писали, что вода из канализации пятый день заливает цокольный этаж дома на Ленинском.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"