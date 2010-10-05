Водителей предупредили о заторах на пути в аэропорт Пулково

На Пулковском шоссе затруднено движение из-за ремонта дороги.

На Пулковском шоссе в Петербурге сохраняются затруднения движения, связанные с продолжающимся ремонтом дорожного покрытия. В понедельник, 31 августа, трафик здесь свободнее, чем в выходные, однако задержки всё ещё возможны. Основные сложности возникают на участке от съездов с КАД в сторону аэропорта, особенно в районе остановки "Внуковская улица".

Причина — замена асфальта на отрезке от Петербургского шоссе до Кольцевой автодороги. Основные работы уже завершены, спецтехники на месте практически нет. Новое покрытие уложено в крайних левых полосах, сейчас оттуда убирают сигнальные ограждения. В профильном комитете сообщили, что дорожники работали круглосуточно: фрезеровали полотно и укладывали асфальт.

Впереди предстоит нанесение разметки, что снова может вызвать затруднения. Пассажирам, следующим в аэропорт Пулково, рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее Пулковское шоссе встало в 6-километровой пробке из-за дорожных работ.

Фото: Piter.TV