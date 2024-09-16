Пулковское шоссе встало в 6-километровой пробке из-за дорожных работ

Водители стоят почти два часа на въезде в Петербург.

Днём 27 августа один из основных въездов в Петербург — Пулковское шоссе — оказался парализован многокилометровым затором. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в 15:00 длина пробки достигла 6 км — от Волхонского шоссе до поворота в аэропорт Пулково. Обычно этот участок проезжается за 5 минут, однако из-за затора автомобилисты теряли почти два часа.

Причиной коллапса, по словам водителей, стали дорожные работы в районе дороги в аэропорт, которые перекрыли левый и средний ряды. Затор затронул не только Пулковское шоссе: на Волхонском шоссе образовалась 5,5-километровая пробка со стороны Пулковского на подъезде к КАД, а на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе загруженность выросла с двух до шести баллов.

Примечательно, что в целом по городу дороги были свободнее обычного — три балла вместо характерных для этого времени четырёх. Однако аналитики "Яндекс.Пробок" прогнозировали, что к 18:00 загруженность вырастет до пяти баллов. К 16:00 пробка на Пулковском шоссе сохранялась.

Фото: Яндекс Карты